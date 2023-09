Bár az iskolaévek alatt nem volt a tanárok kedvence, végül rátalált a helyes útra. Ezekről a megpróbáltatásokról, a döntéseiről és a siker felé vezető útról is mesélt. Bebes Bence szerint a mai fiatalok talán a közösségi média miatt is nyitottabbak a világra, és sok jó példát látnak.

- Talán a személyes jelenlét és találkozás még nagyobb motivációt jelent a diákoknak - tette hozzá Bence. - Ha annak idején elém állt volna egy korábbi tanuló, aki a szakmájában a tökéletességre törekszik, másképp is alakulhatott volna az életem. Ezért is tartottam jó ötletnek elvállalni a megtisztelő felkérést, hiszen ha csak egyetlen fiatalt is ráébresztek a tanulás fontosságára, már megérte. Nekem a főzés az életem, sokat tanulhattam az iskolapadban is, hogy mára a szenvedélyemnek élhetek.

Az iskola oktatója, az eseményszervezője Varga Tünde elmondta: a vendéglátás munkaközösség elméleti és gyakorlati tagjai évek óta fontolgatják miképp lehetne még jobban megtanítani a diákokat a szakma szeretetére. Bence útját követték, figyelték többek között a Zalai Hírlap hasábjain, hogy épp merre jár, milyen gasztronómiai trendek foglalkoztatják.