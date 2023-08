Szabó András, Kálócfa polgármestere elmondta, hogy már év elején elkezdték a búcsúi rendezvény tervezését a képviselő-testülettel, úgy gondolták idén nagyobb műsorral, több programmal készülnek, mint az elmúlt években, mikor visszafogottabban költekeztek, illetve a Covid-járvány is befolyásolta az esemény megtartását. Most szerették volna jobban megmozgatni a helyi közösséget, hisz a búcsúra hazajönnek a gyerekek, unokák a szülőkhöz, nagyszülőkhöz és így együtt a családokkal jobban kimozdulnak az idősebbek is.

Simon Tiborné és Szabó Józsefné idén is sütöttek langallót

Fotó: Korosa Titanilla

A programok közt a művelődési ház udvarán ugrálóvár, paintball, íjászat, vízifoci várta az érdeklődőket. Hagyományosan volt főzés és a kemencét is begyújtották és langallót sütöttek a vendégeknek. Felléptek a Harisnyás Pipik interaktív gyerekműsorukkal, majd Mohácsi Brigi, végül a Sógorok duója szórakoztatta a közönséget.

Szabó András a települést érintő aktualitásokról is szólt. Elmondta, hogy tervezik a művelődési háznál lévő alkotóház tetőszerkezetének cseréjét, ezzel megszüntetve a beázást, valamint a szoknyás harangláb megújítását is. Emellett idén megvalósul önerőből a kultúrháznál a rendezvénytér kialakítása, a temető hátsó bejáratánál pedig javítási munkákat végeznek, továbbá a Millenniumi parkban az első és második világháborús emlékművet és a millenniumi keresztet újíttatják meg. A polgármester hozzátette, hogy szükség lenne még egy kilenc személyes falugondnoki autóra, illetve egy garázsra, ahol a járművet tárolhatják.