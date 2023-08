A programról Gátvölgyi József a szervezet elnöke elmondta, hogy a megnyitó után szórakoztató ügyességi versenyek várták külön a felnőtteket és a gyerekeket, volt közös ebéd, majd eredményhirdetés, azt követően kötetlen szórakozás estig.

Megtudtuk azt is, hogy a helyi polgárőr szervezet 34 éves fennállása óta az idei volt a 26-ik családi napjuk.

– Tevékenységünket, a polgárőr szolgálatot belterületen, valamint a Kis-Balatonnál a Kányavári-sziget kirándulóközpontjában is naponta ellenőrzünk – mondta, majd arról is beszélt, hogy a tagsághoz nemrég két ifjú polgárőr csatlakozott, akik már letették az esküt és jövőre is lesz két fiatal, akire számíthatnak, így az utánpótlás is megoldott. Ez annak köszönhető, hogy jó a hangulat a szervezetben, illetve érdeklődnek a feladat iránt.

Gátvölgyi József arról is beszámolt, hogy tavaly kapott a helyi polgárőrség új járművet az országos szervezettől, mely nagyban segíti a munkájukat, hisz nagy területet kell bejárniuk a szolgálatok során.

Emellett az Országos Polgárőr Szövetség elnökének közbejárására megkapták a volt posta helyiséget a településen, melyet kialakítanak a polgárőrség céljaira.

Mint minden évben, úgy idén is kiemeltek egy polgárőrt a tagságból kiemelkedő tevékenységéért és oklevéllel jutalmazták. Idén ezt Péteri Róbert kapta, kinek szolgálatokban eltöltött óráinak száma megközelíti a 60-at.