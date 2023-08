Az árvíz elől menekülnek az állatok is. A homokzsákok körül is nagy a jövés-menés, hiszen a pockok, az egerek és egyéb rágcsálók is igyekeznek biztonságos helyre jutni. A természet is átalakul az extrém esetben, amikor az élőhelyük kerül veszélybe. Közben egerészölyvek köröznek az elárasztott területek felett. Ráadásul a szója és kukoricaültetvényekre akadály nélkül beúsznak a halak. A Molnáriban készült felvételen például a csigák igyekeznek kijutni a víz fogságából, de mint látszik erre nincs sok esélyük.