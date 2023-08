Zalaegerszeg város nevében Németh Gábor önkormányzati képviselő, a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesületének elnöke üdvözölte az ötletet, amely a közösségfejlesztés jegyében a Zalaegerszegen tanuló fiatalokat még jobban kötheti a városhoz, a sportszervezetekhez a sportsikereken keresztül. Dr. Palányi Ildikó, a PE ZEK megbízott főigazgatója elmondta, a karon folyó testnevelést egészítheti ki a most megalakuló egyesület, melynek alapítói között ott vannak az egyetemi kar munkatársai. A kampuszon rendelkezésre állnak konditermek, de a városban bérelnek is erre a célra helyiségeket, valamint eszközbeszerzésre is sor kerül.

Bella Dániel, az egyetemi projektiroda munkatársa, az új egyesület elnöke a célok között fogalmazta meg, hogy a helyi egyesületekkel szoros kapcsolatot ápolva kínálnak szabadidős, rekreációs lehetőségeket, nemcsak az egyetemi kötelékbe tartozóknak. Felveszik a kapcsolatot a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel, mely országos bajnokságok helyszínéül választhatná Zalaegerszeget. Az egyesület négy sportágat kínál az első időkben: sárkányhajó, röplabda, darts és csörgőlabda szerepel a listán, utóbbi esetében egyeztetés alatt áll az országos bajnokság itteni megszervezése. Az első eseményük a szeptember közepén esedékes E-sport konferencia lesz, melynek Zalaegerszeg ad otthont. Terveik szerint mindig részt vesznek majd a zalai jótékonysági rendezvényeken, így már a közelgő zalaegerszegi vadpörkölt fesztiválon is.