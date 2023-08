2023. július 13-án lakossági bejelentés érkezett, hogy befogtak egy röpképtelen fehér gólyát Reszneken, a település déli végében található major közelében. A gólya bal szárnyán nyílt seb volt, a szárny erősen roncsolódott. A madarat a Sóstó Vadvédelmi Központba szállította a nemzeti park igazgatóság. Az állatorvosi vizsgálatok során kiderült, hogy a gólyát vélhetően két alkalommal is meglőtték. A madár hasüregéből egy nyílhegy maradványaira hasonlító fadarab állt ki, a szárnyában pedig a röntgen során légpuskalövedéket találtak. A madár hasüregében található nyílszerű fadarab által okozott sérülések, valamint a nagyon súlyos szárnytörés miatt végül már nem lehetett meggyógyítani a madarat, csak a szenvedésétől menthették meg.

2023. augusztus 3-án délelőtt ismét egy sérült gólyához mentek munkatársaik Somogysámson belterületére. A madár bal szárnyán egy apró nyílt seb volt megfigyelhető. Őt is a Sóstó Vadvédelmi Központba szállították, ahol már a röntgen során kiderült, hogy ezt a madarat is meglőtték légpuskával. A Vadvédelmi Központ orvosai a műtét során eltávolították a lövedéket és a törött csontokat is rögzítették. A madár szépen gyógyul és remélhetőleg egyszer újra szárnyra kelhet.

A légpuskák hatótávolságából adódóan ezeknél az esetnél közelről, alulról érhette a madarakat a lövés (feltételezhető, hogy a fészeknél, vagy annak közelében).

Mindkét eset kapcsán állatkínzás és természetkárosítás bűncselekményének elkövetése miatt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen. A fehér gólya fokozottan védett faj, eszmei értéke 100 ezer forint.

Kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, a fenti két üggyel kapcsolatban keresse meg az igazgatóságot a [email protected] e-mail címen.