A papír-írószer üzletben dolgozók szerint a több gyermeket nevelő szülőket sem kell félteni, az évek során megtanulták beosztani a fizetésüket. Tapasztalataik szerint júliusban a család mindig közösen választja ki az iskolatáskát és a tolltartót. Ilyenkor a gyerekek is mennek a szüleikkel, hiszen az adott rajz- és mozifilm trendeket is követniük kell a kiválasztott termékeknek. Ezután augusztusban az anyák térnek vissza és az apróságokat szerzik be, s az utolsó pillanatra hagyják a tornazsák összeállítását. Az iskolák ebbe rövidnadrágot, fehér pólót, szabadidőruhát és tornacipőt kérnek. Utóbbi beszerzését szintén tortúraként élik meg a családok. A korábban kedvelt, olcsó, mégis jó minőségű vászonból, gumi talppal és fehér fűzővel készült tornacipő dizájnját felvásárolta egy világmárka, s ezáltal megfizethetetlenné tette.