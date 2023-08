Az állatokkal, növényekkel és egyáltalán, az élővilággal való boldog együttélést hirdeti a több mint egy éve létrejött zalaegerszegi civil közösség, az Állatvédelmi Nevelés Egyesület, melynek aktív és lelkiismeretes tagjai most arra vállalkoztak, hogy általános iskolásoknak tartsanak tábort e témában. Volt olyan gyerek, aki eddig még egy cicához, kutyushoz sem mert hozzányúlni, most pedig ő az első minden feladatnál. Akadt kisfiú, aki a közösségi program hatására határozta el: állatmenhelyet szeretne majd működtetni. És voltak bizony sokan, akik papagáj, aranyhörcsög, hal, ékszerteknős, cica és kutyus felelős kisgazdái. Ők a gyakorlatban is tudják, hogy milyen a minket körülvevő élővilággal boldogan együtt élni.