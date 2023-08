A már hagyományosnak számító nyári programon a kultúrpajtában helyi termelők és kézművesek kínálták portékáikat a látogatóknak, a közösségi kemencében sütöttek hetési kerek perecet, illetve a mákos-diós-mazsolás töltelékkel készített fumut is megkóstolhatták, de szerepelt a kínálatban lángos és más finomságok is. A rendezvényen volt még kosárfonó bemutató, valamint a Hetésről szóló monográfiát és a tájegység népi táplálkozásáról szóló gasztronómiai kiadványt is megvásárolhatták az érdeklődők. Bödeházán megszokott az is, hogy hangulatos fotóponton lehet emlékbe képeket készíteni, most ehhez Göntérházáról kaptak kölcsön hetési népviseletbe öltöztetett babákat, hímzéseket.

Bedő Andrea Bödeháza polgármestere az eseménnyel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a helyszínt biztosította a rendezvényhez, a szervezést a Mesés Hetés Egyesület végezte.

-Az idei fesztiválon újdonság, hogy a muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettől megkaptuk David Solaric munkáiból összeállított fotókiállítást, a képeken a hetési mintakincs látható - tette hozzá Bedő Andrea, majd arról is beszélt, hogy nem a fesztiválon nem a program vásárjellegét szeretnék hangsúlyozni.