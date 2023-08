Zeneszó, finom illatok csalogatták az érdeklődőket vasárnap délután a bazitai Toposháza utcába az óvoda szomszédságába. A megyeszékhelyhez 1969 óta tartozó 500 lakosú településrész önkormányzati képviselője, Szilasi Gábor örömmel számolt be róla, hogy a nehezebb gazdasági helyzet dacára sikerült megszervezni a sok évre visszatekintő hagyománnyal bíró programot. A megnyitót követően elsőként az óvodások léptek színpadra és adtak műsort. Az apróságokat ez után ugrálóvárral, arcfestéssel, kézműves programokkal várták, a felnőttek szórakoztatásáról táncosok felléptét követően Debrei Zsuzsanna, Hertelendy Attila, Berkes Dániel és tanítványai gondoskodtak, a napot Tomeebuli zárta. A kulturális élményeket kulináris élvezetek egészítettek ki, közel 120 adag babgulyással vendégelték meg a fesztiválozókat. A képviselő szólt arról is, hogy a vidám programnak helyet adó Toposháza utca teljes felújítása hamarosan befejeződik, a munkálatokban 1300 méteren hideg remix-technológiával készítették el az új burkolatot, a csapadékelvezetés kialakításával, azt megelőzően pedig megtörtént az ivóvízvezeték rekonstrukciója. Előző évben pedig befejeződött az Avilai Nagy Szent Teréz-templom felújítása, és a településrészen két buszmegállót is újra cseréltek, említett meg néhány településrészi fejlesztést.

Showműsor óriás buborékokkal

Fotó: Pezzetta Umberto