Délben istentisztelettel és kenyérszenteléssel indult a program a kultúrház udvarán, majd délutántól a Csatári Sport- és Szabadidőparkban gyűltek össze a helyiek és a meghívott vendégek. A 30 éves Csatári Sportklub egykori és jelenlegi tagjainak mérkőzése után a kulturális műsorban a Bajnóca gyermektáncegyüttes, a Bibrics táncegyüttes, az Arany páva-díjas Csatári Pávakör és ifj. Horváth Károly népzenész vezetésével a Völgyi Banda lépett fel. Később a zalalövői Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Club, a Jump For Fun ugróköteles csoport és a Press Dance is szórakoztatta a közönséget.

Az Arany páva-díjas helyi népdalkör is színpadra lépett.

Fotó: Mozsár Eszter

Péntek Gabriella polgármester elsőként Németh Józsefné falugondnokot szólította a színpadra, aki idén kiérdemelte a Falufejlesztési Társaság által alapított Kemény Bertalan Falufejlesztési díjat. Az önkormányzat Életpálya elismerését 25 éves pályafutásért, kiemelkedő közösségépítő és -segítő tevékenységéért kapta. A Csatárért díjat Bangó János alpolgármesternek nyújtották át, aki 29 éve veszt részt a falufejlesztésben, mellette a nótaest és a borversenyek szervezője. A kitüntetett 1993-ban alapította a helyi sportklubot, a focicsapat a megyei III. osztály tavalyi bajnoka.

Finom lángost is kínáltak, amit civil szervezetek sütöttek.

Fotó: Mozsár Eszter

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is gratulált a kitüntetetteknek, akiknek munkássága példaértékű a közösség számára. A politikus hangsúlyozta: ha mindenki a saját területén jól végezi a dolgát, akkor azon a településen jó élni. Ilyen község Csatár is, ahol a többi zalai faluhoz hasonlóan szívesen telepednek le a családok.