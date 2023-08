Az eseményen Manninger Jenő, Keszthely polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Mint fogalmazott, településük Magyarország egyik legrégebbi történelmi iskolavárosa, ahol kézzel foghatók a múlt értékei. A város számára ugyanakkor fontosak a fiatalok, ezért fogadták örömmel a szabadegyetemet, mely fóruma lehet azoknak, akiket érdekel a közélet.

Dr. Szabó Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem általános campus-főigazgató helyettese a Georgikon fejlődésére tekintett vissza, majd a jelenről szólva kiemelte, megnövekedett oktatói és hallgatói kapacitásukkal, illetve a hagyományokat a jövő megoldásaival ötvözve azon dolgoznak, hogy megújítsák az agrár-felsőoktatást, és vonzóvá tegyék az őket választók számára. Úgy vélekedett, a NIT-en jelen lenni óriási lehetőség, ami a résztvevők jövője szempontjából meghatározó lehet.

A tanácskozást szervező Nemzeti Ifjúsági Tanácsot annak elnöke mutatta be. Kovács Péter elmondta, a NIT a magyarországi ifjúsági civil szervezetek közül jelenleg 105-öt fog össze. Ezt a nyári eseményt egyfajta találkozási pontnak tekintik, egyrészt az ifjúsági vezetők között, másrészt az a céljuk, hogy a döntéshozók és a felnövekvő generáció tagjai többféle formában tudjanak eszmét cserélni. A párbeszéd mellett a résztvevők személyét is fejlesztik például a rendezvényt kísérő workshopokon. A két nap fókuszában most az oktatási rendszer áll, külön vitát terveztek a felsőoktatásról és a pedagógustüntetésekről. A sorból nem maradtak ki a környezetvédelmet érintő kérdések sem. Az érdeklődés nagy volt a szabadegyetem iránt, melyre több mint 250-en jöttek el, a 18-35 évesek korosztályát képviselve. Ők az ország minden területéről, sőt határon túlról, a Vajdaságból, a Felvidékről és Erdélyből érkeztek.

Nagy volt az érdeklődés a programok iránt

Fotó: Szakál Eszter

Kovács Dávid immár ötödik alkalommal jelentkezett a szabadegyetemre, ahol eddig mindig volt olyan plusz tudás, amit elsajátíthatott. Az idei kínálatból érdekesnek találta a workshopokokat, köztük az énmárkáról szólót. Azt gondolja, hogy a mai világban fontos, hogy el tudjuk adni magunkat, s bízik abban, hogy olyan gyakorlatokat tanul, amivel aztán ezen a területen még jobb lehet. A megszerzett tapasztalatokat a munka világában és a magánéletben kívánja hasznosítani.

A tanácskozáson amúgy mindenki megtalálhatta a neki tetsző témát, hiszen szerveztek kerekasztal-beszélgetést a külhoni magyarok politikai érvényesüléséről és a Kárpát-medence ifjúságügyéről. Ugyanakkor ifjúsági párbeszédet indítottak kormányzati és önkormányzati vezetőkkel, de a felsőoktatási modellváltás is terítékre került. Szombaton egyebek mellett olyan témákat vetnek fel, mint a fenntarthatóság vagy a média és a politika hatása a fiatalokra, de lehet találkozni országgyűlési képviselőkkel is.