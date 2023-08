Ugyan ennél jóval több olyan személyről van tudomása az önkormányzatnak, akik egykor a község lakói voltak, ám – mint azt Gyergyák Zoltán polgármester elmondta – ez alkalommal elsősorban azokat a volt murarátkaiakat hívták vissza, akik 1940 és 1960 között születtek, illetve hosszabb ideig itt is éltek a településen. Az ünnepi szentmisével kezdődő program előtt Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke, valamint Gyergyák Zoltán köszöntötte a jelenlévőket.

A találkozó résztvevőinek egy része. A kép előterében balról Cseresnyés Péter, vele szemben fehér ingben Gyergyák Zoltán

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A mai rendezvény előkészületei már csaknem egy éve folynak. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek vendégek, akik reményeim szerint úgy érzik, hazajöttek – emelte ki a polgármester, majd kérdésünkre azt is hozzátette: határon belül Gyula a legtávolabbi település, ahol tudomásuk szerint egykori murarátkai személyek élnek, de többen költöztek ki külföldre is. A jelenlévők közül külön is köszöntötték Mismás Jánost, aki kezdeményezője, illetve egyben az egyik fő támogatója is volt az elszármazottak találkozójának, valamint Hegedűs Imrénét, aki a rendezvény napján ünnepelte 71. születésnapját. Gyergyák Zoltán emellett köszöntét fejezte ki azok helyi és környékbeli lakosoknak is, akik a Mura közelmúltbéli áradásakor segítették az árvízvédelmi munkálatokat.

Gyergyák Zoltán és Cseresnyés Péter Murarátka címerét ábrázoló quilling alkotással, melyet Pintér Ferencné Végh Zsuzsanna készített

Fotó: Gyuricza Ferenc

A szentmisét követően a térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter szólt a jelenlévőkhöz. Személyes élményeit is felidézve arról beszélt, hogy a gyermekkori évek, amiket adott településen eltölt az ember, egész életünkre meghatározó válnak, s aki részt vesz egy murarátkaihoz hasonló rendezvényen, az többek közt azért is teszi, hogy ezeket a kellemes élményeket felelevenítse, rég látott ismerőseit, barátait köszönthesse.

A szervezők nevében Gyergyák Zoltán (balról), Bicskei Gyuláné és Soós Ferenc külön is köszöntötték a találkozó napján 71. születésnapját ünneplő Hegedűs Imrénét

Fotó: Gyuricza Ferenc

A találkozó résztvevői közül többen ugyancsak nyilvánosan beszéltek a Murarátkához köthető régi emlékeikről, a délután folyamán pedig Gyergyák Zoltán vezetésével közösen megtekintették az új fejlesztéseket, a község nevezetességeit.