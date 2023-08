Az anyatej a tökéletes táplálék a csecsemők számára, erre még világnap is felhívja a figyelmet 1992 óta. Egy évvel később hazánk is csatlakozott az egészséges táplálás népszerűsítésének eme módjához.

Ehhez kapcsolódóan Bak községben a sárhidai gyermekeket is ellátó Merthné Egyed Mária védőnő kezdeményezésére 2005 óta tartanak műsorral gazdagított ismeretterjesztő rendezvényt. Idén pont a szoptatás világnapján, augusztus elsején invitálták a faluházba az anyukákat, akik az elmúlt egy évben hozták világra gyermeküket. Mint elhangzott, a szoptatás természetes módja annak, hogy az édesanya a gyermekét az első időszakban minden szükséges tápanyaggal és táplálékkal ellássa, megalapozza későbbi egészséges életüket, ráadásul a szoptatás az anya lelki, fizikai egészségére is rendkívül jótékony hatású. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kizárólagos szoptatást ajánlja a születést követő első hat hónapban, majd javasolja, hogy 2 éves korig vagy akár tovább is maradjon fenn az anyatejes táplálás kiegészítésként a hozzátáplálás mellett.

Az óvodások műsorával kezdődött a világnapi rendezvény

Fotó: Arany Gábor

Az 1600 lakosú község önkormányzata nyolc éve csatlakozott a világnaphoz oly módon, hogy az újszülöttek köszönéseként 100 ezer forint értékű, jelképes babakötvényt ajándékoz a szülőknek. Ezt három részletben adják át, tudtuk meg Farkas Tamás polgármestertől. Az első 25 ezer forint a születéskor jár, 50 ezer forint esedékes az iskolakezdéskor, az utolsó részlet pedig az iskola befejezésekor. A polgármester hozzátette, a kötvény értékét hamarosan növelni fogják, tekintettel az árak változására.

Ez alkalommal kilenc baki kisgyermek kapta meg a babakötvényt.

Az ötletet tavaly követésre méltónak találta Sárhida önkormányzata is. Nagy Marianna polgármester négy kisgyermeknek, illetve anyukájának adta át az önkormányzat ajándékaként a babakötvényt.

Ezt követően a világnapi program zenés játszóházzal folytatódott.