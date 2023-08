Az egész napos program délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi szentmisével, ennek főcelebránsa a muraszemenyei plébános, Gálhidi Sándor volt. Az istentiszteletet követően a szervező önkormányzat hagyott egy kis időt a családoknak, hogy visszavonulhassanak otthonaikba, hiszen – mint azt Hóbor-Sztrahia Krisztina polgármester elmondta – ilyenkor az a szokás, hogy hazatérnek az elszármazottak, meghívják a rokonokat, s egy tartalmas beszélgetéssel egybekötve együtt fogyasztják el az ebédet, majd azt kipihenve vesznek részt a további eseményeken.

- Délután kulturális és szórakoztató programokkal vártuk a falubelieket, a környező település lakóit és a hozzánk látogatókat – folytatta a polgármester. – Meglepően nagy számban érkeztek érdeklődők, a faluház melletti tér, ahol a színpadot felállítottuk, teljesen megtelt, s benépesült a templom mögötti tér is, ahol a körhinták álltak. A retró hangulatot tovább fokozta a vattacukor és a jégkása, ami sokak gyermekkori emlékeiből köszön vissza, de a fellépőket is úgy válogattuk össze, hogy az ő műsoruknak is legyen némi múltidőző hangulata.