Most azok küldhetik be a szükséges dokumentációt a felvi.hu oldalon, akik az általános eljárásban nem nyújtottak be kérelmet, vagy nem vették fel őket valamelyik felsőoktatási intézménybe, bocsátotta előre dr. Szabó Péter, a MATE Georgikon campusának főigazgató-helyettese.

Keszthelyen nappali és levelező képzésekre is várják a tanulni vágyókat, sőt: állami ösztöndíjas helyeket is kínálnak.

Állattenyésztő, kertész-, mezőgazdasági, természetvédelmi és agrármérnök szakra is lehet jelentkezni, a felsőoktatási szakképzések között pedig a gyógy- és fűszernövények, a ménesgazda és a szőlész-borász képzés várja a fiatalokat, illetve a már éltesebb korú tanulni vágyókat is, sorolta dr. Szabó Péter.

– Nagyon színes a képzési palettánk, színvonalas az oktatás gyakorlatias órákkal, s ennek köszönhetően naprakész tudást kapnak a hallgatók az agrár képzési területen – folytatta a főigazgató-helyettes. – Mindemellett pezsgő a diákélet a Georgikonon, amely Zala vármegye legnagyobb campusa, s ez az ország egyetlen olyan felsőoktatási képzőhelye, amely közvetlenül a Balaton-parton helyezkedik el. Vagyis megéri ezt az intézmény választani, a diploma minőségét, illetve a hallgatói életet illetően is.

Dr. Szabó Péter hozzátette, a pótfelvételi során egy felsőoktatási intézmény egyetlen szaka jelölhető meg, ez lényeges különbség az általános eljáráshoz képest.

– Vagyis: biztosra kell menni, alaposan megnézve a már közzétett ponthatárokat. Olyan képzésre érdemes jelentkezni, amelyre ez alapján biztosan bekerülhet a leendő hallgató. Fontos: állami ösztöndíjas és önköltséges formát egyaránt meg lehet jelölni. A tapasztalatok szerint jó eséllyel bekerülhet az, aki most megfontoltan és „jól” dönt – tanácsolta a Georgikon főigazgató-helyettese.