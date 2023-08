A Mura Menti Bornap mintegy húsz éve része a letenyei nyári programsorozatnak, s rendszerint nagy érdeklődés mellett zajlik. Idén is szép számú közönség gyűlt össze az ünnepélyes megnyitóra, amire díszruhában vonultak fel a jelen lévő szervezetek – a házigazda egyesület mellett a Balatoni Borbarát Hölgyek, a Szlovéniából, a közeli Muravidékről érkezett Csentei Szőlőtermelők Egyesülete, valamint a Somlói Borrend és a Da Bibere Zalai Borlovagrend – tagjai.

– A borrendek és borászattal foglalkozó szervezetek legalapvetőbb hitvallása a kulturált, mértékletes borfogyasztás terjesztése és megismertetése. A letenyei, illetve az ahhoz hasonló, az ország számos más pontján is megszervezett rendezvényeknek ugyanez az elsődleges célja – magyarázta Somogyi András, a szervező egyesület elnöke, majd azt is hozzátette: az idei bornapon a csörnyeföldi Simon Pincészet mellett a Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesületének tagjai gondoskodtak arról, hogy a jelenlévők az elmúlt évjárat borait megkóstolhassák. A házigazda egyesület hat tagja – Rodek Attila, Kozári Attila, Mirkó János, Sebők Tamás, Gyergyák László és Németh Tibor - összesen kilenc borral volt jelen.

– Mindez azt jelenti, hogy elég széles szortimentet tudtunk bemutatni, a száraz fajtáktól az édesekig, hogy a hölgyek kedvében is járhassunk – folytatta Somogyi András. – Hoztunk fehér-, rozé, valamint vörösborokat is, kizárólag olyanokat, amelyek a Letenyét körülvevő birtokokon, illetve a Mura mellett termelt szőlőből készültek. Lehet kóstolni többek közt királylánykát, olaszrizlinget, cserszegi fűszerest és rozáliát is, ezek mind jellemző szőlőfajtái, illetve borai a letenyei térségnek.

A bornap kulturális programokkal egészült ki, ez utóbbit már a Mura Menti Napok szervezője, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár koordinálta. A délután folyamán helyi és környékbeli fellépők – köztük a Hóvirág és Muragyöngye mazsorett csoport, az alapfokú művészeti iskola táncosai, a Mákvirág citerazenekar, a közismert dalokat bemutató Auer-Kopár Band és a hastáncos Sheba – vették birtokukba a színpadot. A kora esti program szintén a szórakoztatás jegyében telt, ekkor a mulattató énekes, Henna, illetve a Decsi testvérek voltak a főszereplők, de közben, a másnapi ünnep jegyében István, a király címmel egy táncszínházi produkciót is láthatott a közönség. Zárásként egy Queen-dalokat játszó zenekar, a Crazy Little Queen adott még koncertet.