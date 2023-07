Az egyesület márciusban nemcsak néhai elnökét veszítette el, de az országos fogathajtó bajnoki cím birtokosa, Lebics István személyében egyik fő támogatóját és a zalai lovassport kiválóságát is. Mindez nehéz helyzet elé állította a tagságot, ám – mint azt Lebics István lányától, Kocsisné Lebics Évától megtudtuk – a tisztújító közgyűlésen egyöntetűen a folytatás mellett tették le voksukat.

Az egyesület új elnökének ötéves időtartamra Kocsisné Lebics Évát választották, az alelnök továbbra is Pais Béla maradt, míg új titkáruk Pintér Antal lett. Az elnökségbe rajtuk kívül Kámán Tamás, Lebics Péter, Németh Luca és Szabó Péter került be. A tagság döntött arról is, hogy a néhány éve kialakított felsősötétmajori pályán Radányiné Lebics Mária és Lebics István kettesfogathajtó emlékverseny néven tovább folytatják a versenyeztetést. Az idei versenyt – amely a megyei pontgyűjtő bajnokság része – augusztus 12-én rendezik meg. A kiváló adottságokkal rendelkező felsőmajori pályát emellett edzési és felkészítési céllal is hasznosítani szeretnék.

Kocsisné Lebics Éva portálunk érdeklődésére azt is elmondta: az egyesületnek öt fogathajtó versenyzője van. A megyei bajnokságot jelenleg vezető Szalár Róbert, továbbá Pais Béla, Sántha Krisztián, Szabó Péter és Tóth László. A jövőben a díjugrató ágra szintén nagyobb hangsúlyt kívánnak fordítani, hiszen Kámán-Nagy Jázmin és Pais Jázmin személyében ebben a sportágban is van érdekeltségük.