Beleznán az önkormányzati hivatalnál és annak közelében lévő két utcában fordította ki a talajból a megtermett, 80-100 éves fákat, másutt a fenyőfákat törte derékba. Olyan, mintha tornádó pusztított volna, vannak olyan részek, ahol egyetlen fa sem maradt épen.

Bődör István, a település polgármestere félelmetes viharról számolt be, ami kedden 20 óra környékén csapott le Beleznára. Elmondta: a süvítő szél recsegve-ropogva törte össze a százéves fákat. Tombolt már vihar korábban is a településükön, de 47 éve, mióta ő ott él, még soha ilyen szél nem fújt. Vízszintesen esett az eső és 120 kilométeres sebességgel fújt a szél, mely néhol tetőcserepeket is bontott. A kidőlő fák miatt az áramszolgáltatás is megszűnt, a villanyvezetékekben jelentős károk keletkeztek.