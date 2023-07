A Búzás Előd által jegyzett cikk szerint a fehér gólya átlagosan 4-5 tojást rak le. A tojásokból kikelt fiókák felnevelésének sikeressége azonban sok tényezőtől függ. A szülők leginkább a réteken gyűjtik táplálékukat és viszik fiókáiknak. A táplálék mennyiségét többségében a csapadék és annak eloszlása határozza meg. Jókor, megfelelő mennyiségben esett esőtől, elöntéstől a réteken, vizes élőhelyeken több állat lesz, így több táplálék jut a gólyafiókáknak. Rossz években átlagosan 1-2 fióka tud kirepülni, vagy nem sikerül a költés, mert a fiókák egy része természetes körülmények között is elpusztul. A megfelelő években azonban ezek a veszteségek kompenzálódnak, mint ahogy most is.

A nemzeti park arra is felhívta a figyelmet, hogy e gólyák fő táplálkozó helyei a Zala folyó menti Natura 2000 gyepterületek, melyek fennmaradása rendkívül fontos.