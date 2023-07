A fejlesztés előzményeként az önkormányzattól a Veszprémi Főegyházmegye tulajdonába került a katolikus iskolával szomszédos egykori Reischl-féle sörgyár ingatlana. Az oktatási intézmény olyan épületben működik, amelynek alapkövét 1872-ben tették le Ranolder János veszprémi püspök kezdeményezésére.

Az érsekség emlékeztet: az 1882-ben indult Ranolder Intézet alapításával az volt a cél, hogy a felnövekvő nemzedékek sorsát megalapozza, segítse, s ma is a keresztény értékrend megőrzése és átadása az iskolában folyó nevelés alapja.

A tervpályázaton előnyben részesítették a „környezettel leginkább párbeszédet folytatni képes” megoldásokat

Forrás: veszprémi érsekség

A pályázati kiírásban szereplő, új funkciók – így a fedett uszoda és a tornacsarnok – hozzáférhetők lesznek a városi iskolák és a nagyközönség számára is. A beruházással a városszerkezet is átalakul, hiszen a Reischl Imre utca „parkosított kiszélesítésével és a jelenleg takarásban lévő, régi sörgyári épületcsoport kiszabadításával” új térélmény keletkezik: a zöldfelületekkel gazdagított park látványa önmagában is nagy vonzerőt jelent majd a keszthelyieknek és a turistáknak is, szögezi le a Veszprémi Főegyházmegye.

A tervpályázattal olyan építészeti megoldások feltárása volt a cél, amelyek egy jól működtethető, komplex intézmény létrehozásához szükségesek. A kiírásra az előzetes várakozásokat messze meghaladóan, összesen 27 pályamű érkezett.

Forrás: veszprémi érsekség

Az értékelés során a bírálóbizottság arra törekedett, hogy „kiválassza azokat a pályázatokat, amelyek tömegükben és léptékükben visszafogott, a környezettel leginkább párbeszédet folytatni képes, a műemlék épületeket tiszteletben tartó művek, ugyanakkor építészeti felfogásában karakteres megjelenésűek és érezhető társadalmi hasznosulást hordoznak”, olvasható az érsekség összegzésében.

A bírálóbizottság előnyösen értékelte azokat a megoldásokat, amelyek a műemléki épületrészek közösségi használatát irányozták elő, terepbe süllyesztett tömegeket alkalmaztak, valamint intenzív zöldfelületekkel számoltak, így a városi életnek és az iskolát látogató gyermekeknek és szüleiknek is barátságos, hívogató környezetet teremthetnek, áll a főegyházmegyei kommünikében.

Forrás: veszprémi érsekség

Az első díjat a Kreatív Magyar Mérnök Tanácsadó Kft. nyerte el, második lett a DVM Group Kft. pályázata, a harmadik helyen a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem végzett. A bírálóbizottság döntése alapján a T2 Cove Design Tervező Kft., a KÖZTI ZRt., a RAG Építész Műhely, a Nautes Építészműterem Kft. és a Hetedik Műterem Kft. terveit is megvásárolta az veszprémi érsekség.