A város nyújtotta előnyök, a városi élet hátrányai nélkül. Röviden ez a két legfőbb szempont, ami a Bocföldét lakóhelyüknek választókat vezérli. Nincsenek kevesen.

Ez is szóba került szombaton a falunapi rendezvény kapcsán, amikor Bakos Sándor polgármesterrel pár szót váltottunk.

A település lélekszáma közelít az ezerkétszázhoz, és évről-évre gyarapodik. Jelenleg nem is nagyon kínálnak eladó házat, telket. Érthető a népszerűség az otthont keresők körében: óvoda, iskola, orvosi rendelő, posta, bolt, több munkahely és teljes közművesítés. Ezek a legfontosabb jellemzői a Zalaegerszeg déli szomszédjában elterülő, a Felső-Válicka völgyéből a Belső-hegyre felkapaszkodó, lendületesen fejlődő, fiatalos községnek. Ez utóbbit jelzi az is, hogy a falunapi polgárrá fogadáson idén 16 újszülött kapott oklevelet arról, miszerint bocföldeivé vált a tavalyi falunap óta; akkor egyébként kilenc csemetének örvendezhettek. Ennek is köszönhető hogy a megyei, illetve országos átlagnál kedvezőbb a korösszetétel, a 18 évnél fiatalabbak száma meghaladta a 260-at.

Farkas Ferenc szobrászművésznek Bakos Sándor polgármester(j) adta át a díszpolgári címről szóló oklevelet

Fotó: A szerző



A falunapi ünnepséget nyújtották át a Bocfölde Község Díszpolgára címet Farkas Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművésznek, aki több generációra visszatekintve mondhatja magát bocföldeinek. Mint érdeklődésünkre elmondta, pécsi középiskolai tanulmányait és budapesti főiskola éveit töltötte távol szülőfalujától, de sose merült fel benne, hogy elköltözzön. A művész számos köztéri alkotása ismert nemcsak Zalában, hanem az ország több pontján. Több szakmai szervezet tagja, rendszeresen szerepel tárlatokon. Zalaegerszeget gazdagítja több domborműves portréja mellett például a Zalai nemes, a vár- és városmakett, Mihály deák, valamint a Fiatalok szobra is.

Az estébe hajló táncos, zenés programmal és 16 csapat részvételével megrendezett főzőversennyel is gazdagított falunapi rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott, Bocfölde fényesen bizonyítja, a vidéknek, a falvaknak van jövője. Elismerését fejezte ki a község elmúlt években mutatott fejlődéséhez.