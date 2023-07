Délután került sor a hagyományos díjátadó ceremóniára, ekkor adták át a Lokálpatrióta díjat valamint a két emlékplakettet. Az egyesület elismerését azok szavazás alapján azok kaphatják, akik Zalaegerszeg közösségi életét gazdagították tevékenységükkel. Idén a Lokálpatrióta díjat Megyeri Anna nyugalmazott történész-muzeológus kapta, Bánfalvi Péter tanár, amatőr csillagász és Czeglédy András környezet- és városvédő pedig emlékplakettet vehetett át az EZE vezetőitől és Balaicz Zoltán polgármestertől.

A nem túlságosan forró nyári nap, július 23-a, azaz a Magdolna naphoz közel eső vasárnap az Egerszegi Búcsú napja volt Zalaegerszegen. A sokszáz éves közösségi és szakrális tartalmú ünnepnapot a települési búcsúk mintájára 23 évvel ezelőtt honosította meg az Együtt Zalaegerszegért Egyesület, amely civil és közéleti tevékenységével értékes segítséget nyújt a zalaegerszegiek összekovácsolódásához, a város múltjának, jelenének megismeréséhez, jövőjének alakításához.

Délelőtti megnyitó a fatemplom előtt: Németh János, Major Zsolt, Eichinger Attila, Balogh Csongor klarinétos, dr. Kostyál László

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

Ezt emelte ki beszédében a délutáni díjátadó ceremónián Balaicz Zoltán polgármester, aki köszönetet mondott az idén tavasszal az EZE elnöki feladatait Major Zsolt új elnöknek továbbadó dr. Kocsis Gyulának. A korábbi elnök az EZE önkormányzati képviselőjeként is hivatásának tekintette, hogy a Zalaegerszegen élők minél gazdagabban átélhessék a város iránti lokálpatrióta érzéseiket. A városvezető egyben a díjazottak munkásságát is méltatta, hiszen a három jeles zalaegerszegi révén az ismeretterjesztés a helytörténet, a csillagászat és a környezetvédelem területén is megvalósulhatott. Az elismerésekben részesültek életútját Jutresa Márta ismertette a skanzenben felállított sátorba gyűlt ünneplők előtt, akik a ceremónia előtt meghallgathatták a csácsi Évgyűrűk Nyugdíjas Klub által előadott dalokat.

Az EZE tagjai és javaslattevői által szerkesztett laudációkból kiderült, a lokálpatrióta díjjal kitüntetett Megyeri Anna történész muzeológus Zalaegerszeg múltját kutatva a társadalomtörténet, az építészet, a fényképészet és a polgári kor rekvizitumainak szisztematikus gyűjtésével, kutatásait kiállításokba, könyvekbe rendezve járult hozzá a zalaegerszegi lokálpatriotizmushoz. Nevéhez fűződik a Morandini család és Serényi Árpád munkásságának megismertetése. Az emlékplakettel elismert Bánfalvi Péter tanári, iskolaigazgatói pályafutása mellett immár 45 éve a tudományos ismeretterjesztésben, különösen a csillagászat eredményeinek közkinccsé tételében szerzett érdemeket, a Vega Csillagászati Egyesület tagjaival együtt arra törekszik, hogy széleskörű tudást nyújtson. 1999 nyarán 6-7 ezer zalaegerszegi figyelte a napfogyatkozást vele együtt a sportcsarnok előtt. Emlékplakettet kapott Czeglédy András, aki zalaegerszegi születésűként építészmérnökként, volt önkormányzati képviselőként, városvédő egyesületi vezetőként is a helyi építészeti és természeti értékek megőrzését, fotós dokumentálását tűzte célul. A környezeti nevelés a nevéhez is fűződik Zalaegerszegen, mely a kerékpáros közlekedésre is kiterjed.

A díjátadás után folytatódott a kulturális együttesek műsora.

A skanzen és az olajipari múzeum területét erre a napra belakó, a város védőszentje, Mária Magdolna napjához időzített Egerszegi Búcsú délelőtti programjának csemegéje volt az a találkozás, melynek során Németh János Kossuth díjas keramikus, a Nemzet Művésze engedett bepillantást az élete eseményeibe, az alkotás folyamatában. A skanzen pajtagalériájában fotók és kerámiák adtak ízelítőt a hosszú pályafutás ívéről, a művész pedig maga kalauzolta az érdeklődőket.

Németh János tárlatvezetése az alkotásai és a fotók között

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

Nem hiányozhatott a búcsúhoz tartozó szentmise, amit az EZE támogatásával megépült fatemplomban Fliszár Károly nyugalmazott főesperes celebrált.