A kultúrháznál ugrálóvár, csillámtetoválás, kavicsfestés, kreszpark, illetve sorverseny várta az érdeklődőket ügyességi és gyorsasági feladatokkal, melyre négyfős csapatok jelentkezhettek. A legjobbakat díjazták is a program szervezői.

Németh Gabriella közművelődési szakember elmondta, hogy immár harmadik alkalommal rendezték meg a gyermek- és családi napot, mely népszerű a helyiek körében, a gyermekes családok összejönnek ezen alkalmakra, a gyerekeknek igyekeznek változatos programokkal készülni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is részt vettek a családi napon a helyi idősotthon lakói, sőt, nagyobb számban, mint az elmúlt évben.

Mindenki kipróbálhatta a kürtöskalács sütését Bedő Katalin és segítői közreműködésével, méghozzá a szinte a teljes folyamatot, a tészta előkészítésétől, az ízesítésén át egészen a parázson való megsütésig.

Bedő Katalin kürtöskalácsot készített, mellette Megyesi Krisztián és Kiricsi Csanád is ügyeskedett

A Lenti Rendőrkapitányság munkatársainak jóvoltából pedig kipróbálhatták a gyerekek, hogy milyen testpáncélt viselni, illetve maga a rendőrautó is nagy népszerűségnek örvendett, beülhettek és kürtölhettek kedvükre. Emellett az is elmagyarázták a rendőrök, hogy egy letartóztatott szállításánál milyen protokoll szerint helyezkednek el a járműben. Emellett közlekedésbiztonsági eszközöket, láthatósági mellényt, lámpát és vadriasztót is osztottak a családi napra érkezőknek és felhívták a figyelmet a körültekintő, biztonságos közlekedésre.