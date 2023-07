Bordácsné Bedics Katalin a férjével érkezett, nemcsak barackból, hanem szilvából is válogatott. Mint mondta, mindig a helyi termelőktől vásárolnak eltenni való gyümölcsöt. A kompótok elkészítéséhez befőző automatát használ. A zalaegerszegi Tóthné Bóbics Mariann ugyancsak rendszeres piaclátogató. Mivel társasházban élnek, nincsen kert a közelben, szinte minden nap megnézi a standokat, van, hogy nyitáskor érkezik. Ő leginkább étkezésre szánja a friss gyümölcsöt, figyel, hogy mindig jusson az asztalra belőle.

Tóthné Bóbics Mariann szinte minden reggel itt kezdi a napot

Fotó: Mozsár Eszter

Ha valaki zamatos őszibarackot szeretne enni, nincs elkésve, ugyanis a sok fajtának köszönhetően egészen augusztus végéig, szeptember közepéig tart a szezonja, kilóját 1300-1400 forintért kínálják az őstermelők és árusok.

Érdeklődésünkre Kocsis András kertészeti tulajdonos elmondta, őszibarackból most leginkább a magvaváló fajtákból vannak tele a rekeszek, az „Early redhaven” után a következő hetekben jönnek majd a „Michelini” és „Maystar” fajtájú őszibarackok, illetve a sárga húsúakból és a lapos formájúakból még néhány fajta. A primőr kajszibarack augusztus közepéig vásárolható, ha valaki tehát nagyon finom sárgabarack lekvárt szeretne főzni, most van itt az ideje. S ne feledkezzünk el a szilváról sem, ez is a nyár nagy slágere, tette hozzá Kocsis András. Többnyire az Alföldről érkezik a zamatos, omlós húsú gyümölcs, amit ugyancsak szívesen főznek be a háziasszonyok és urak.

Bordáné Bedics Katalin férjével együtt válogat a zamatos szilvából

Fotó: Mozsár Eszter

A piacon természetesen a dinnye is hívogatta a vevőket, valamint a zsenge csöves kukorica kellette magát. Egyik őstermelő elárulta, hogy kora tavasszal, a fagyok előtt vetették márciusban a kukoricát. Nem nőttek nagyra a szárak, végig hideg volt a május. Hozzátette, két hete kezdték árulni, jelenleg 250-350 forint között mozog az ára.

Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója arról tájékoztatott, a szezonalitásnak köszönhetően nagy a forgalom a piacon. Az idény programjait várhatóan szeptember elején lecsónappal zárják, amikor többféle változatban készül a finom étek. Fontos információ még, hogy szombatonként reggel hat órától Györök Anita és Boda Mátyás látja el az ingyenesen igénybe vehető gombaszakértői feladatokat.