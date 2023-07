Megnyitott a strandkönyvtár Keszthelyen

15. szezonját kezdte a keszthelyi Városi Strandon a strandkönyvtár, ami augusztus 13-ig várja a vendégeket. A választék bőséges, felnőttek és gyerek is találhatnak olvasnivalót. Új sátorral és a megszokott, bő választékkal várják az olvasókat. A strandkönyvtárban 300 kölcsönözhető könyv van: szerelmes regények, krimik, történelmi könyvek. Elsősorban könnyed, nyári olvasmányok sorakoznak a polcokon. 60-féle magazin és napilap is szerepel a választékban, a gyerekeknek bővített kínálat van idén. A Neked mennyit ér akcióban forgalomból kivont könyveket is kipakoltak, becsületkasszával lehet támogatni a bibliotékát. A beiratkozottak olvasójeggyel, mások könyvenként 1500 forintos kaució ellenében vihetik az olvasnivalót. Újságot ingyen, legfeljebb egy órára lehet kölcsönözni. Már a nyitónap is sikeres volt, mondta Verebélyi Judit könyvtáros. Ha nincs igazi strandidő, akkor is kinyitnak, csak eső esetén nem pakolnak ki. Keszthelyen már 1908-ban is volt strandkönyvtár, a korabeli beszámolók szerint a Szigetfürdőn működött a kihelyezett bibliotéka. A Fejér György Városi Könyvtár 2008-ban elevenítette fel a szolgáltatást, mely azóta folyamatosan működik.

Akik a tűző napon dolgoznak Nagykanizsán

A napokban a Nemzeti Népegészségügyi Központ hőségriasztást adott ki az egész ország területére. Ettől függetlenül sokan kénytelenek ilyen körülmények között is a szabad ég alatt dolgozni egész nyáron át. A közterületek gondozása és a szennyvízhálózat építése nem tűr halasztást. Nagykanizsán a Netta-Pannonia Kft. közterületgondozási osztályának munkatársai valóban nem pihennek, hiszen a város területén az egynyári virágágyások mérete közel ezer négyzetmétert tesz ki. Itt főleg az Erzsébet-térre, a Fő utcára és a belvárosi terekre kell gondolni, ahol 22 ezer virágot ültettek. A közterületek kezelésébe tartozik az úttisztítás és a zöldfelületek állandó ellátása, vagyis a fűnyírás, a kaszálás, illetve a virágágyak növénycseréje s gondozása - fogalmazott Csendes Tamás, a cég közterületgondozási osztályának vezetője. Főleg hőségriadó idején fokozottan figyelnek kollégáik egészségi állapotára, a munkavédelmi előírásokat maximálisan betartják.

Vasárnap Egerszegi Búcsú

Huszonharmadik alkalommal rendezik meg július 23-án, vasárnap az Egerszegi Búcsút a zalaegerszegi Falumúzeumban. A rendezvény ötletgazdája és szervezője az Együtt Zalaegerszegért Egyesület (EZE). Dr. Kocsis Gyula, az EZE leköszönő, Major Zsolt, az EZE új elnöke számolt be arról, hogy több mint húsz éve indult útjára a zalai hagyományokat őrző és a szülőföldhöz való kötődés erősítő rendezvény, amely a település védőszentje tiszteletét is jelképezi, jelen esetben Mária Magdolnának, Zalaegerszeg védőszentjének is ajánlják a közösségi eseményt. Július 23-án, vasárnap 10 órától várják az érdeklődőket a Falumúzeumban a programok, 11 órakor tartják az ünnepélyes megnyitót, majd a Pajtagalériában Németh János Kossuth-díjas keramikus, a Nemzet Művésze ritkán látható alkotásai lesznek megtekinthetők, a tárlatvezetést maga a művész tartja. A búcsú szakrális eseménye, a Fliszár Károly nyugalmazott főesperes által celebrált szentmise 12 órakor kezdődik a skanzen Fatemplomában, fél háromtól gazdag kulturális kavalkád veszi kezdetét. Az EZE által alapított Lokálpatrióta díjat 15 óra 15 perckor adják át Balaicz Zoltán polgármesterrel együtt. A díj Németh János bronz plakettje, amely 24. alkalommal talál gazdára. A délután folyamán a Zalaapáti Harmonika Zenekar is a közönség elé lép, a formáció korábban is nagy sikert aratott. A kirakodóvásár s a gazdag étel- és italkínálat este hét óráig várja a résztvevőket.

Hétfőtől retró véradóhét lesz Zalaegerszegen

Régmúlt hangulatát felidézve várják július 24-től, hétfőtől ön napon át a donorokat a vérellátó szolgálat megyeszékhelyi intézeténél. A területi vérellátó intézettel együttműködve a retró véradóhetet a Magyar Vöröskereszt Zalaegerszegi Területi Szervezete évente két alkalommal szervezi meg. Nyáron és advent idején, mert ezekben az időszakokban a szabadságolások, leállások miatt kevesebb véradó jelentkezik, ám az egészségügynek szüksége van a készítményekre. Zalában a Vöröskereszt 40 ezer véradót tart nyilván, közülük 15 ezer tekinthető aktívnak, azaz időről időre ad vért, árulta el dr. Baracskai Józsefné, a karitatív szervezet megyei igazgatója. Azok száma, akik már tíznél is többször nyújtották karjukat, eléri az ezret, a legalább 40-szer vért adókból 400-at tartanak nyilván, 140 a 75-szörös véradók száma és 110 tagot számlál a százasok klubja, azaz ők ennél is többször jelentek meg véradáson. Az aktivitás azonban csökkenőben van, ennek kompenzálására a Vöröskereszt munkatársai rendszeresen mozgósítanak. Ez azt jelenti, hogy időről időre felveszik a kapcsolatot a nyilvántartott véradókkal. Telefonon, levélben, sms-ben keresik meg őket és kérik fel véradásra, amennyiben a donor egészségi állapota és életkörülményei ezt lehetővé teszik. A személyre szóló figyelem eredménnyel járt, mert az adatok szerint országosan és zalai szinten is öt százalékkal nőtt a véradók száma egy év alatt. Az olyan kiemelt alkalmakkor, mint a retró véradás, a vérellátó szolgálat munkatársai is mozgósítanak.