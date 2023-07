Ahogy arról korábban beszámoltunk, szépen halad az egykori Fehér Hattyú bisztro helyén épülő étterem építkezése. A Gébárton kirándulók maguk is szemmel követhetik a változást. Az építési terület miatt egyelőre célszerű a lenti parkolóban megállni, ugyanis a szomszédos kézműves házban is folyamatosak nyáron a programok, így oda csak a résztvevők hajthatnak be.

Fotó: Pezzetta Umberto