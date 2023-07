A forgalom csökkenése magyarázza a kevesebb közlekedési balesetet. Ezt a megállapítást tette Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezet elnöke, aki vasárnap részt vett az autószentelésen Lispeszentadorjánban.

Mint hangsúlyozta, a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági tevékenységének szerves része az együttműködés a katolikus egyházzal, a hívő autósok megszólítása a biztonságos közlekedés érdekében. Kitért a balesetek számára is. Hazánkban idén az első fél évben 6383 baleset járt személyi sérüléssel. Ez kevesebb a tavalyinál, de több a 2021-ben és 2020-ban bekövetkezetteknél. A nyugat-dunántúli régióban is hasonló tendencia volt jellemző. A közúti balesetben elhunytak száma az országban 211 volt, a régióban 33. Az elmúlt évhez mért kis javulásnál azonban figyelembe kell venni, hogy csökkent a forgalom, amire az üzemanyag-értékesítés visszaeséséből lehet következtetni. Tehát nem a szabályok fokozott betartása, a közlekedési kultúra javulása okozta a balesetek némi csökkenését, szögezte le.

Kitért arra is, hogy a Magyar Autóklub a partnereivel - rendőrség, polgárőrség, Magyar Vöröskereszt - több közlekedésbiztonsági akcióban vesz részt ez év második felében. Szeptemberben Zalaegerszegen a biztonság hetén, valamint egy középiskolában és Győrben a baleseti helyszínelők országos versenyén, Körmenden pedig a városi közlekedésbiztonsági napon. Ezzel is szeretnének hatni a közlekedőkre a balesetek számának csökkenése érdekében, hogy a második félévre jellemző növekedés ne következzen be. Hozzáfűzte: az Autóklub a közlekedésbiztonsági tevékenységet a saját árbevételéből, valamint a tagdíjakból finanszírozza, tehát ezzel a tagok mindannyiunk biztonságát is szolgálják.

A Szent Kristóf napjához kapcsolódó autószentelést Németh Csaba pákai plébános végezte Lispeszentadorjánban, Kis-hegyen a búcsú alkalmából, valamint Pákán, és kiosztott félszáz megszentelt autóklubos matricát is.