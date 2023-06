Régóta kutatjuk a hosszú élet titkát. Mai tudásunk szerint az ősembert – tapasztalat híján – nem foglalkoztatta e kérdés, ám később sokan próbálták megfejteni a rejtélyt. Egy 106 éves hévízi asszonynak – s neki azért már hihetünk – biztos receptje van: sok imádság, egy kis (fehér) bor, rádió és nóta, no meg az a csepp, amely a tiltás, majd a tűrés történelmi időszakát követően ma már a támogatott kategóriába tartozik, még ha a tb-finanszírozott listán nem is találjuk a nevét. Ha „mindössze” ennyi lenne, vélhetően valamennyien követnénk a példát, ám Hamvas Béla óta tudjuk: végül is ketten maradnak, Isten és a bor; ez pedig összecseng a napi gyakorlattal. „Csak” jól kell(ene) csinálnunk és akkor telhetnek az évek.