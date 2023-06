A Hű marad egy – Siklósi Vilmos életútja (1947-2020) című könyvet néhány hete Zalaszentgróton mutatta be dr. Szántóné dr. Balázs Edit egyetemi docens. Ahogy fogalmazott, a könyv összefoglalja, rendszerezi mindazt, amit Siklósi Vilmos alkotott és az utókorra hagyott. Megszólalnak a barátok, a munkatársak, vallási és világi közéleti szereplők, a művészvilág képviselői, s mindezt hitelesítik az egykori hitközségi elnök írásai, beszédei és versei.

Az életpályát a feleség, Siklósi Judit foglalta össze, benne a háromgyermekes család legszemélyesebb történetével s a felmenőkhöz való kapcsolódással. A címet Siklósi Vilmos egyik beszédében szereplő Shakespeare-idézet adta: „Rendes dolog, hogy hű marad egy, Az eskübontó milliókra megy”. Az írásait, naplófejezeteit, holokauszt-emléknapokon elmondott beszédeit áthatja az elkötelezettség, a szomorúsággal vegyes fájdalom, az aggódás, a jobbra törő indulat. A gondolatai időtállónak bizonyultak, a kötetet évekkel később is érdemes lesz fellapozni miattuk.

A kötet címlapja

Forrás: ZH



A rá emlékezők legfőképp a polgár szót emelték ki, a felelős magatartás a kultúra támogatásában, a hitközség folyamatos gazdagításában, önmaga fejlesztésében nyilvánult meg. Tevékenysége kisugárzott egész Zalára, a zsidóság emlékhelyeinek megmentésében, ápolásában öltve testet, de a dunántúli hittársak összefogása, baráti közösséggé kovácsolása is a nevéhez köthető. A hitközség a város kultúrájáért mozgósított erőforrásokat értékelő közösségnek Másokért-díjjal fejezte ki háláját, ennek alapítása is Siklósi Vilmos ötlete volt. Szervezőkészsége, kapcsolatteremtő tulajdonsága lehelt életet a zalaegerszegi zsidó hitközségbe és a Béke-Shalom Baráti Társaságba, amely számarányánál nagyobb hatásfokkal van jelen azóta is Zalaegerszegen.

A kötetet a tervek szerint a zalai könyvtárakban megtalálják az érdeklődők.