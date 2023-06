Nagykanizsán, a Nagy-Magyarország emlékműnél szintén vasárnap délelőtt, huszárok jelentlétében tartották a megemlékezést. Köszöntőt Balogh László polgármester mondott, aki úgy fogalmazott: „a nemzet: lélek-összetartozás; emlékezés, szeretet és békesség-óhajtás”, amely „bennünk él és gyarapodik, általunk nő és emelkedik”. A polgármester szerint a nemzet nem más, mint „egy 1000 éves közösség lelkében lobogó álom és jövőkép, melyet nem lehet egy tollvonással elsöpörni vagy vasfüggönnyel elkeríteni”.

Fotó: Gergely Szilárd

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő megemlékezett a múltról és a nemzetet ért veszteségekről, de arra is rámutatott, hogy „nemzeti összetartozás nélkül nincs nemzeti felemelkedés”, ezért is volt fontos az országgyűlés azon 2010-ben meghozott döntése, amely június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Azóta a kettős állampolgárságnak köszönhetően immár mint 1,1 millió főnél is nagyobb mértékben nőtt a magyar állampolgárok száma.