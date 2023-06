Mint elhangzott: július 1-től centralizált hulladékgazdálkodás váltja fel a jelenlegi önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási rendszert. Az évente mintegy 5 millió tonna települési hulladék kezeléséért a MOL lesz a felelős. A MOL megalapította a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. elnevezésű céget és vállalta, hogy egy olyan hulladékkezelési rendszert hoz létre, amely egységes, versenyképes, átlátható és fenntartható lesz. A köztisztasági feladatellátás, azaz az utcaseprés viszont továbbra is önkormányzati feladat marad. A fentiek miatt több helyi rendeletet is módosítani kellett, illetve akadt olyan is, amit hatályon kívül helyezett a testület. A napirend kapcsán Horváth Jácint, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióvezető-helyettese jelezte: bár nem értenek egyet a centralizálással, de a magasabb jogszabályi előírások miatt nem tehetnek semmit az ellen, hogy a kormány újabb feladatokat von el az önkormányzatoktól. Az előterjesztést végül elfogadta a testület.

Hasonló volt a forgatókönyv a védőnői rendszer állami átvétele kapcsán is. Mint kiderült: Zalában a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház lesz a felelős az egységes védőnői szolgálat további működtetéséért. Nagykanizsáról 19 védőnő munkaviszonya kerül át a megyei kórházhoz. A védőnők továbbra is jelenlegi körzetükben és helyükön maradnak, csupán jogviszonyuk változik. E napirend kapcsán is felszólat Horváth Jácint és hasonló aggályokat fogalmazott meg, mint tette azt a hulladékkezelés centralizálása kapcsán, de végül a testület elfogadta az előterjesztést.

A közgyűlés egy új játszótér kijelöléséről is döntött. A Szerencsejáték Zrt. ugyanis egy integrált, befogadó játszótér kialakítását kezdeményezte, melynek lényege, hogy a fogyatékkal élő gyerekek ép társaikkal együtt tudjanak játszani. A lehetséges helyszínek számbavételét követően a testület úgy határozott, hogy a Kanizsa Aréna és a Kanizsa Centrum közötti zöldterületen valósuljon meg a beruházás, mivel ezen terület megközelíthetősége és közműellátása is rendben van. A napirend kapcsán több képviselő is jelezte, hogy a játszótér megépülést követően biztosítani kell a megfelelő árnyékolást, akár napvitorlákkal, a későbbiekben pedig árnyas fákkal.

A testület a Kertvárosi Tagóvoda tetőfelújításáról is döntött, mivel az épület rendszeresen beázik. A közel 11 millió forintos beruházással a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt.-t bízta meg a közgyűlés, az önkormányzati cég még a nyár folyamán elvégzi a szükséges munkálatokat.