Polgár Róbert polgármester elégedetten nyilatkozott, hiszen pontot tettek a 2018-as projekt végére. Elmondta: az eltelt évek alatt jelentősen átalakult a piac, az árak az egekbe szöktek, így közel 60 millió forint hiányzott a kivitelezéshez.

– Nem adtuk fel, megígértük a lakosságnak, ezért a magyar kormány segítségével sikerült egy jelentős ráemelést kiharcolnunk – fogalmazott. – Új csomópontot alakítottunk ki a kollátszegi településrészen, hogy a tömegközlekedéssel, autóval, kerékpárral és gyalogosan járók is kényelmesen, biztonságosan közlekedhessenek. Jelentős, 600 méteres szakaszon cseréltük a régi, töredezett aszfaltot, új buszfordulót alakítottunk ki, hogy a helyközi járat könnyen megfordulhasson, s az utasokat biztonságosan felvehesse. Kulturált, európai színvonalú csomópontot hoztunk létre, amelyet ma már birtokba is vehettek a murakeresztúriak. Cseréltük az útpadkát és gondoskodtunk a csapadékvíz elvezetéséről is. Az iskolánk előtt mindkét oldalon két új buszmegálló létesült, hiszen a gyermekeink biztonsága mindennél fontosabb. Köszönöm a kollátszegiek, a keresztúriak türelmét. És köszönöm a kivitelező, az építkezésben részt vevő munkások alapos, pontos, lelkiismeretes munkáját is.

Polgár Róbert hozzátette: nemrég a testületi tagokkal együtt nézték meg az új kollátszegi buszfordulót, aminek a műszaki átadása is megtörtént. Ez a falurész új arculatot kapott. Amikor közösen elkezdték a munkát, megígérték, hogy új lendületet adnak a település fejlődésének, minden lehetőséget megragadnak, hogy előrébb léphessen Murakeresztúr. Azóta számos szép sikert értek el az együttműködésüknek és az elszántságuknak köszönhetően. Örül, hogy ilyen jó, kitartó és hozzáértő csapatuk van, mindegyik képviselő kivétel nélkül kiveszi a részét a település fejlesztéséből.