A legnagyobb érdeklődés továbbra is a rock és metal műfaj előadóinak nagylemezei, valamint a jazz albumok iránt mutatkozik. Emellett a különlegességeket is örömmel vadásszák a gyűjtők. A keszthelyi Melis László kínálatában ilyen is akadt, például egy 1989-es Metallica koncert felvétele úgynevezett bootleg, azaz nem hivatalos kiadványon.

– Az ilyen és ehhez hasonló albumokat az adott előadó rajongói kedvelik a leginkább, számukra óriási értéke van egy-egy ilyen kiadványnak – magyarázta. – A modern technika segítségével ezeket a régi felvételeket ma már fel tudják javítani, annak ellenére is jól szólnak, hogy nem professzionális módon rögzítették a koncertet.

Melis László egy másik lemezt is mutat, a The Black Keys El Camino című albumának olyan kiadását, ami az eredeti megjelenés tizedik évfordulójára került forgalomba. Úgy fogalmaz: ezeket a jubileumi kiadásokat szintén szívesen vásárolják a gyűjtők, akárcsak a régi klasszikusok, például a Led Zeppelin vagy a Rolling Stones albumait. Ezek gyakorlatilag rögtön gazdát cserélnek, ha felbukkannak valakinek a kínálatában.

– A lemezbörzéken eladóként általában olyanok jelennek meg, akik maguk is gyűjtők, azaz egymástól is gyakran vásárolunk – tette még hozzá. – Nekem 5-600 darabból álló kollekcióm van, ezt igyekszem folyamatosan bővíteni.

Göncz Tamás, a zalaegerszegi lemezbörzék szervezője azt mondja, bár általánosságban továbbra is elmondható, hogy nagy az érdeklődés a zenei hanghordozók iránt, ám a nyárra szünetet tartanak, s legközelebb augusztus legvégére vagy szeptember elejére szervezik meg az újabb alkalmat.