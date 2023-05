Az egerszegi törvényszék közlése szerint az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2018-ban azért hívta életre az Országos pervezetési versenyt, hogy a bírósági fogalmazók és a titkárok perszimulációban adhassanak számot tudásukról a szakmai hallgatóság és a zsűri előtt. A regionális selejtezők után 6-6 csapat jutott az országos döntőbe.

Zalából egy segítőcsapat jutott be a döntőbe büntető ügyszakban, így a perszimulációban a regionális versenyen továbbjutott bíró mellett működtek közre. Szerepek szerint, előre megadott útmutatások alapján játszották el a tárgyalás szereplőit. Vádlottként dr. Mészáros Lilla (Zalaegerszegi Járásbíróság) szerepelt, az ügyészt dr. Nincsics Szabina (Nagykanizsai Járásbíróság) alakította, az ügyvéd szerepében Tringliné dr. Molnár Lilla Noémit (Keszthelyi Járásbíróság) láthatták, a sértettet dr. Kovács Anna Lívia (Lenti Járásbíróság), a tanút pedig dr. Krausz Bernadett (Nagykanizsai Járásbíróság) játszotta.

A csapat egy valóságalapú történetet kapott, amely kísértetiesen hasonlított egy korábban Zalában történt bűncselekményhez. A versenysztori szerint a vádlott egy közösségi oldalon látott meg egy nyertes TippMix szelvényt, amelyről fényképet készített. Másnap elment a lottózóba és az ott dolgozó hölgynek bemutatott egy régebbi, olvashatatlan szelvényt. Az állította, hogy a tikettet a gépkocsija szélvédője mögött hagyta, ezért a hő hatására eltűnt az írás, de rendelkezik a szelvényről fényképpel, amit meg is mutatott. A megtévesztett nő kifizette a 128.145 forintos nyereményt.

A csapat olyan alakítással mutatta be az esetet, hogy a Fővárosi Törvényszék Legjátékosabb játékos különdíját is elhozták. A címet a tervek szerint egy szereplő kapta volna meg, de a zsűri nem tudott dönteni dr. Mészáros Lilla vádlott és dr. Krausz Bernadett tanú karaktere között, így mindketten megkapták az elismerést.