Hírlapi kacsa a kacsavadászatról szóló hír

Kacsa a Facebookon terjedő hír a kacsákat, hattyúkat levadászó vendégmunkásokról – olvasható a Zalai Hírlapban. A hétvégén felkerült bejegyzés szerint a Fülöp-szigetekről érkezett vendégmunkások a Gébárti-tónál csúzlikkal levadászták a szárnyasokat. A rendőrség közlése szerint a Gébárti-tó és élővilágát érintő természetkárosítás miatt bejelentés nem érkezett és büntetőeljárás sincs folyamatban. Mint felhívták rá a figyelmet, a szóbeszéden alapuló cikk alkalmas lehet egy népcsoporttal szembeni előítélet- és gyűlöletkeltésre. A természetvédelemmel foglalkozó, a Gébárti-tóról információkkal rendelkező szakemberek sem értesültek ilyen madárvadászatról. Egyikük elmondta, a hattyúk állományát mérgezés ritkította meg korábban, bár indult nyomozás, a tettest nem sikerült megtalálni. A vadkacsák nem védettek, megfogyatkozásuk nem szokatlan, rendszeresen vándorolnak, amit az is magyaráz, hogy nagyobb állomány költéséhez a Gébárti-tó nem elegendő méretű.

Illegális fakitermelés: Zalában romlott a helyzet

Zala megye magas kockázatúvá vált az illegális fakitermelés vonatkozásában, derül ki a Nébih jelentéséből, amely elkészítette a 19 vármegye, továbbá Budapest 2022. évi kockázati besorolását a különböző hatóságok adataira támaszkodva. Tavaly Zalában illegális fakitermelésért 42 esetben szabtak ki közel 6,6 millió forint bírságot, míg az előző évben mindössze 12 esetben 1,25 milliót. Megnőtt a hatósági és lakossági bejelentések, a szabálysértési, illetve büntetőfeljelentések száma is. A hatóság által észlelt jogszerűtlen hirdetések száma 131-ről 260-ra nőtt a megyében. Míg 2021-ben 50 köbméter fát koboztak el Zalában, tavaly 305 köbmétert, ami közel fele az országos mennyiségnek, az elkobzott bevétel pedig nulláról 7,9 millióra nőtt.

Idén is zárva marad a strandfürdő Letenyén

A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is zárva tart a letenyei strandfürdő és kemping. Erről a legutóbbi, múlt heti testületi ülésén tárgyalt a város önkormányzat. Farkas Szilárd polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta: jelenleg nincs üzemeltető, sőt, időközben értékesítésre is meghirdették az ingatlant. A nyitás elhalasztását indokolják még a magas energiaárak, valamint az épülő tanuszoda vízvételezési problémája is. Előfordulhat, hogy a tervezett tanuszoda medencéinek feltöltéséhez a strandfürdő mögötti hidegvizes kutat használják majd, ez viszont hosszú távon is akadályozhatja a fürdő működtetést. A probléma áthidalására a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel közösen kezdeményezték a letenyei ivóvízbázis 1. számú kútjának felújítását, amelynek költsége az előzetes számítások alapján mintegy félmilliárd forint lenne

Szeptemberre elkészülhet a murakeresztúri kerékpárút

Célegyenesbe fordult a kerékpárút építése, mely murakeresztúri szakasza a töltésen vezet végig. Ezt követően a vasút mellett halad tovább a beleznai állomás felé a Zrínyi-Újvár irányába. A hivatalos átadó ünnepséget várhatóan szeptemberben tartják – tudósít a zaol.hu. A Molnárit, Murakeresztúrt, Beleznát és Őrtilost összekötő, közel 13 kilométer hosszú kerékpárút kivitelezésére rendelkezésre álló közel egymilliárd forintos költségvetést 300 millió forinttal emelte meg a kormányzat. Polgár Róbert polgármester hozzátette: a kerékpárút kivitelezéséhez készültek műtárgyak, például épült híd egy patak felett, hamarosan vasúti átjárók létesülnek és újulnak meg a kerékpárosok biztonságosabb közlekedése kedvéért. Ha ilyen jó ütemben haladnak, akkor szeptember végére befejeződhet a munka.

A pölöskei vár történetéről jelent meg kiadvány

A Zalai kismonográfiák 11. kötete a pölöskei vár történetének fontosabb fejezeteit idézi fel. Szerdán a Mindszentyneumban tartották a tanulmány bemutatóját, melyen a kiadó, a Göcseji Múzeum igazgatója, Kostyál László és a mű megjelenését támogató pölöskei önkormányzat polgármestere, Tóth Tivadar bevezetője után a szerző, Vándor László szólt a kötet néhány részletéről.

Mikroműanyagok és gyógyszermaradványok a Balatonban

A Balaton történetében először bizonyosodott be, hogy a tóban jelen vannak különféle mikroműanyagok, ráadásul gyógyszermaradványok is kötődhetnek hozzájuk – közölte a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szerdán az MTI-vel. Az ökoszisztémákban megjelenő mikroműanyag-terhelések az utóbbi évtizedben egyre nagyobb aggodalomra adnak okot, ezek a parányi polimerek ugyanis akut és krónikus hatásokat okozhatnak az algákban, illetve gerinctelen és gerinces szervezetekben is. Az is egyre nyilvánvalóbb - tették hozzá -, hogy a mikroműanyagok felületéhez emberi eredetű szennyező anyagok (például gyógyszermaradványok, policiklusos aromás szénhidrogének és növényvédőszerek hatóanyagai) is hozzákötődhetnek, és ez tovább erősítheti az anyagok toxikus hatását, valamint az élő szervezetekben és a táplálékláncban történő feldúsulását.

Kupagyőztes a ZTE FC, irány Európa!

A 2002-es bajnoki címe után immár kupagyőztesnek is mondhatja magát a ZTE FC labdarúgó együttese, amivel egyik nagy álma teljesült és a klub célja is megvalósul: a nyáron indulhat a csapat a nemzetközi kupák egyikében, jelesül az Európa-konferencialigában. A MOL Magyar Kupa döntőjében a ZTE FC 2-0-ra győzte le a Budafokot szerdán és ez fog bekerülni a magyar labdarúgás örök krónikájába.