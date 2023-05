A rendezvényen részt vett Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, aki a DRVE eredményeit méltatta. Tejfel József, a DRVE elnöke saját tapasztalataiból merítve hangsúlyozta: az oktatási, a munkaerőpiaci, valamint az esélyteremtő és tehetséggondozó programok képesek segíteni a roma közösségeket.

– Azokon a településeken, ahol együtt tudunk dolgozni a roma nemzetiségi önkormányzattal, szemmel látható eredményeket sikerült elérni, de sajnos az együttműködés nem mindenhol adott – mondta az elnök.

Sztojka Attila kormánybiztos arról beszélt, hogy 2010. után a romák helyzete is jobbra fordult, hiszen a segélyek helyett munkát kaptak. A kormánybiztos ugyanakkor éles kritikával illette az Országos Roma Önkormányzatot, mely szervezet szerinte sem korábban, sem pedig most nem képes valós érdekképviseletre. Sztojka szerint a következő nemzetiségi önkormányzati választásokon a megfelelő jelöltekre kell szavazni.