Hallottam korábban is meredek történeteket, hogy a világ másik pontjáról bejelentkeztek és megváltoztatták a jelszót, kizárva az eredeti felhasználót. Ilyesmi történhetett az oldalammal, hiszen a számítógépről bejelentkezve a program közölte: 11 órája más a jelszavam, és Vietnámból kaptam egy kódot, hogy azt használjam. Persze az ember ilyenkor kapkod, szeretné minél előbb visszakapni az adatait, a kapcsolatait, a fotóit, az emlékeit. A következő kattintásnál gyorsan kiderült: az e-mail címemen keresztül törték fel a fiókot, szóval egyetlen út sem járható. Valószínűleg egy, a teljes világot behálózó algoritmus áldozata lettem. Elveszítettem a kapcsolatot olyanokkal, akikkel csak azon a fórumon keresztül érintkeztem, a virtuális tér ellenem fordult. Igyekeztem megtenni a hivatalos lépéseket, talán egyszer visszakaphatom a fiókomat, de nem fűzök hozzá sok reményt. Ha egyszer visszatérhetek ebbe a térbe, akkor igyekszem mindent megtenni a védelem érdekében. Bár a szakértők szerint az sem garancia, ugyanis a hackerek ezt kihívásnak tekintik, és addig próbálkoznak, amíg be nem jutnak. Egyébként nincs probléma, szépen süt a nap, a családom egészséges, és azt hiszem, ez a legfontosabb. A Facebook kizárt a soraiból, na bumm, az élet megy tovább. Aki a jövőben szeretne megtalálni, az így is megtalál.