A város is csatlakozott több civil szervezetén keresztül az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ országos környezettisztítási felhívásához.

Horváth László polgármester elmondta, hogy Lenti rendszeresen csatlakozik a Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz is, a keddre szóló felhívás ezt előzte meg. A tavaszi nagytakarításhoz a Szépkorúak Civil Szervezete, a Civil Nyugdíjas Klub, illetve a gyalogló idősklub tagjai közül csatlakoztak többen is, és a Helyi Értékek Házától indulva járták be a városkörnyéki túraútvonalakat és szedték össze az elszórt szemetet azokon a részeken, melyek kedvelt helyei kirándulóknak, sportolóknak.

A szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket, műanyag kesztyűket, zsákokat az önkormányzat biztosította, a begyűjtött hulladék elszállításáról a Lenti Hulladékgazdálkodási Kft. dolgozói gondoskodtak.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a már említett Te Szedd! akciót Lentiben április 27-én, csütörtökön tartják majd, a résztvevőket ezen a napon reggel várják a rendezvénytérre.