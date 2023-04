Erről szólt a helyszínen, a Gébárti szabadidőközpont területén Balaicz Zoltán polgármester, kiemelve azt, hogy a 2024-re tervezett 5000 új fa helyett már 9330-nál tartanak, ami a vállalkozások, cégek, civil szervezetek, közösségek csatlakozásának is köszönhető. A városrész önkormányzati képviselője, Németh Gábor örvendetesnek nevezte, hogy Zalaegerszeg pihenőövezete tetszetős és egészséges környezetet biztosít, ahol a látogatók is vigyáznak a természetes tópart és a körülötte lévő ligetek tisztaságára. A Flex Foundation 4 millió forintot meghaladó támogatásával és a Zrinszki Alapítvány önkénteseinek munkájával 100 darab Magyarországon őshonos fa növekszik a területen, ezt az eredményt közös sikernek nevezte Bajor László, a Flex regionális HR-igazgatója, hozzátéve, a vállalat a világ minden pontján, ahol jelen van, kiveszi a részét a környezetvédelmi akciókból. Zalaegerszeg kiemelt vállalategységnek számít a Flex számára, ezért is tartják fontosnak az önkormányzat törekvéseihez való együttműködő felcsatlakozást. Zrinszki Mónika az együttműködő alapítvány nevében emlékeztetett a Parkerdőben a közreműködésükkel elültetett 6700 facsemetére, ami jelzi korábbi elkötelezettségüket a faültetési program mellett.

A Flex Foundation 2002-ben alapított alapítványa adományozási stratégiája az ENSZ fenntartható fejlődési céljai közül négyhez igazodik: a jó egészség és jólét, a tisztességes munka és gazdasági növekedés, a felelős fogyasztás és termelés, valamint az éghajlatváltozás elleni fellépés. Hasonló összefogással, a Zöld Zalaegerszegért Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület segítségével, 2,6 millió forint Flex támogatással valósult megy 2020-ban 50 fa elültetése a zalaegerszegi két gyáregységet összekötő kerékpárút mentén.