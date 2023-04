A jubileumot szombaton a közösségi házban ünnepelte a Botfa Városrészi Polgárőr Egyesület tagsága.

Balaicz Zoltán (j) a város nevében emléklapot nyújtott át Németh Péternek

Fotó: Arany Gábor

Németh Péter, a civil szervezet elnöke érdeklődésünkre arról számolt be, hogy a napjainkban 68 tagot, köztük 7 hölgyet számláló civil szervezet tagjai minden korosztályt képviselnek a kamasztól a nyolcvannál idősebbig. Hetente több napon adnak járőrszolgálatot, változó időbeosztás szerint Botfán és a környező hegyhátakon. Emellett rendezvényeket is tartanak: borverseny, májusfa kitáncolása, környezetvédelmi akciók fűződnek hozzájuk.

Az ünnepségen az alapítók közül is többen részt vettek, köztük Antal József is, aki az anno 86 taggal létrejött vagyonvédelmi civil szervezet első elnökeként tevékenykedett öt éven át.

Horváth Róbert (j), a polgárőrszövetség zalai elnöke Szent László jubileumi emlékérmet nyújtott át Németh Péternek

Fotó: Arany Gábor

Zalaegerszeg kiemelkedően jó közbiztonsága a polgárőrök érdeme is, nekik is köszönhetően sok éve a legbiztonságosabb városnak számít az 50 ezernél nagyobb lélekszámú települések között. Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg a jubileum kapcsán. Mint mondta, a városban fél ezernél többen tevékenykednek a polgárőri csoportokban, és az első között alakult meg a botfai, tagjaikra azóta is mindig lehet számítani, ha a közösségért kell tenni. Ennek elismerésre az ünnepségen a polgármester a város nevében emléklapot nyújtott át az elnöknek.