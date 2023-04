Bodó Tamás útja, soha nem veszélytelen. Elmondta: háborús övezetbe megy Ukrajnába, ahol korábban még békeidőben sem érezte magát mindig biztonságban. Igaz ilyenkor konzulátusi védelmet kér és kap minden egyes útjára, tudnak róla, bízik bennük. A Magyar Református Szeretetszolgálat állítja ki a hivatalos adományozó levelet, enélkül át sem mehetne a határon. De a befogadó szervezet nélkül sem, amely egy tiszacsomai alapítvány. Kisgyőri Attila és felesége Erika, melynek vezetői kulcsemberek a missziónkban.

– E két önzetlen szervezet segítsége nélkül nem tudnám a szegényeinkhez eljuttatni a csodálatos lelkű adakozóim adományait – folytatta. – Fontos hangsúly van a szegényeink kifejezésen. Az előbb említett szervezetek mellett Bárdos Péter beregszászi barátommal hosszú évek óta segítünk. Ő már jóval korábban kezdte a nehéz körülmények között élők segítését, feltérképezését, ami a keze ügyébe akadt azt odaadta nekik. Listát vezet, épp kinek, mire van szüksége, sőt a lelki gondozásban is segíti a rászorulókat. Péter most Magyarországon van. Ha nem így lenne, katonaként lelőnék valahol Ukrajnában. Hiszem, hogy Isten „intézte” a barátságunkat, így lettek az ő szegényei a mi szegényeink. A „mi” kifejezés alatt értem azokat is, akik Nagykanizsán, vagy bárhol, bármennyit hozzáadtak ahhoz, hogy a kárpátaljai mélyszegénységben lévők néha mosolyoghassanak. A zalaiaknak hatalmas szívük van, sokszor megtapasztaltam, nekik köszönhetően közel 30 családot, de egyedül élőket is támogathatunk.

A homokkomáromi férfi hozzátette: a szegénységnek számunkra nincs nemzetisége. Ha ukrán, ruszin, orosz, vagy roma kér segítséget, nem küldjük el. Isten gyermekei ők is. Az adakozók jóvoltából sok szegénynek vásárolunk tűzifát, akik között idős, beteg van. A helyi diákokból álló nagyon lelkes csapat arra vállalkozott, hogy kályhakészre aprítják a rászorulóknak méterben érkező fát.

– Még mindig gyűjtök, a kanizsai Piarista-iskolában kaptam egy helyiséget, ami jelentősen megkönnyíti az adományok tárolását – folytatta Bodó Tamás. – Elsősorban felnőtt és gyerek pelenkát, tartós élelmiszert, édességet, zseblámpát, a telefon töltéshez úgynevezett power bankot, gyerek és felnőtt kerékpárokat, rollereket, tisztító és tisztálkodási szereket szívesen elfogadok.