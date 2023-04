Az első Házaspárok útját Veszprém megyében, a Zánka és Nagyvázsony közötti út mentén fekvő Óbudaváron építették meg, lehetőséget adva a pároknak arra, hogy végigjárva az erdei sétautat, életük egyes mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Azóta ennek mintájára számos helyen kialakították azt, nemcsak belföldön, hanem határainkon túl is, például Ukrajnában, Ausztriában, Németországban, Amerikában, Costa Ricán, Texasban, sőt Dél-Afrikában is. Zalában 2021 óta Homokkomáromban várja ilyen a házaspárokat. A 15 állomás a Magyar Schönstatti Családmozgalom ihletéséből született – a keresztúti stációk mintájára. (A nemzetközi apostoli Schönstatt-mozgalom egy 1914-ben alapított megújulási mozgalom a katolikus egyházon belül, melyben központi helyet foglal el a Máriával kötött szeretetszövetség.)

A szeretet fájhat. Az út negyedik állomása

Fotós: Varga Lívia

A párhuzam minden időben nyilvánvaló, nagypénteken pedig még inkább: "Az ember, ha végigelmélkedi a tizenöt stációt, megdöbbenve tapasztalja, mennyi hasonlóság van a keresztút és a házasság állomásai között", fogalmaz a Házaspárok útja kapcsán Bíró László püspök, aki az óbudavári elsőt megáldotta 2007-ben. Mint írja a Házaspárok útja kísérőfüzetében: "Miről is szól a keresztút? Jézus nagylelkűen vállalja küldetését. Az eleséseken, találkozásokon keresztül elhordozza a keresztet a Golgotáig, és ahogy sokfelé megjelenik a feltámadást ábrázoló tizenötödik állomás, a keresztút végén felragyog a remény: a szeretetből odaadott élet a feltámadás fényében ragyog már előttünk. A házaspárok útjának állomásai is hasonlóról szólnak. Két ember vállalja hivatását: a szeretettel párosult szerelem lendületében elindul az eggyé vált közös úton. Ők is, mint Jézus, találkoznak segítőkkel, siránkozókkal, gyermekekkel az elesésektől megterhelt úton. Akik végigjárják ezt a házasság szentségéből kitárulkozó utat, a végén Jézussal együtt hálaadással mondják ki: érdemes volt. A szeretetből odaadott élet a feltámadás fényében ragyog már előttünk."