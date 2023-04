„Budapesten változatlanul Vágó István vezényelte a csapatokat, és kérte ki a nagyérdemű zsűri véleményét a vitás kérdésekben. Merthogy voltak vitás kérdések ezen a mérkőzésen, az egyszer biztos. A Letakart arcjátéknál ugyancsak megzavarodott a csapatunk egy Szabó Lőrinc-vers kapcsán. Ott égtem a fények kereszttüzében és érteni véltem a csapat leblokkolását. Mert bizony létezik kameraláz, nyomasztó stressz, de ha a zsűri kérdései sem egészen világosak, akkor nemcsak a mikrofon előtt ülő versenyzők, hanem még a „hátország” is lebénul. Az ellenfél csapata legalább annyira ideges volt, mint a zalaegerszegi gárda, hisz kilenc pontot veszített a fel nem ismert Vas István-portréval. Kár lenne ennek a szivárványszerűen színes vetélkedőnek az értékeit kifogásokkal csorbítani. De talán nem kellett volna a zsűrinek megijednie a pontszámok között hirtelen teremtett nagy szakadéktól és aztán segíteni Miskolcot a hátrány ledolgozásában, mert később az igazságosság kedvéért Zalaegerszegnek kellett segíteniük. Mindez kegyetlen lélektani pillanatokat idézett elő mindkét helyszínen. Csak csodálni tudtam a csapat önfegyelmét, amellyel minden megszólalásukkor palástolni tudták, micsoda feszültség, izgalom vibrál bennük és mögöttük. Mégis megpróbálták újra meg újra, hogy a háromlépcsős kérdéseknél behozzák lemaradásukat. Sikerült is 25 pontról 34-re feltornászni magukat, és egyetlen ponttal megelőzni a jól felkészült ellenfeleket. Játék volt ez a javából, s éppen mert játék, illő is volt komolyan venni. Nem kell szégyenkezni egyik csapatnak sem.”

A Szivárvány vetélkedő nyereményét, Medgyessy Ferenc szobrászművész Táncoló lány című alkotását 1985. május 13-án, a Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 100. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi eseménysorozat keretében avatták fel a Hevesi Sándor Színház előtti téren.