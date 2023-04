A szaktárca országos fásítási kampányában a 10 ezer főnél kisebb települések igényelhetnek növényeket. Az eddigi két ütemben összesen 36 ezer sorfát ültettek el több mint 1350 faluban és kisvárosban. Ehhez a Vidékfejlesztési Program irányító hatósága 1,5 milliárd forint támogatást biztosított. Ez a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés Magyarországon.

Gyenesdiás nyert az első körben, s most, a harmadikban is – ezúttal mintegy másfél millió forint értékben, amely nemcsak a platánok árát tartalmazza, hanem az ültetéshez szükséges támasztókarók, illetve a takarómulcs és a védőrácsok költségét is.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere arról beszélt: „zölden gondolkodnak 2023-ban is”, folytatva az előző esztendőkben megkezdett munkát, hiszen ha fákat, bokrokat telepítenek a nagyközség több pontjára, akkor az nemcsak szép lakókörnyezetet ad, hanem életteret is biztosít, szolgálva a közjót, az egészséges életet.

Gyenesdiásra ezúttal 30 platánfa érkezett, képünkön Gál Lajos és Hoffmann Pál szalagozza az elültetett növényeket

Fotós: Péter B. Árpád

– Közösségünk számára fontos, hogy minél nagyobb számban legyenek zöld növények a településünkön – folytatta a nagyközség első embere –, biztonságot nyújtva az ide települő élőlények számára. Mindemellett a természetes árnyékolás is fontos szempont, főként itt, a Balaton-parton. Mindez a biztonság biztosítéka is, és persze fontos: mindezzel segítjük a környezettudatosságot, a klímaváltozás elleni védekezést, a szén-dioxid megkötését és sok olyan folyamatot, amellyel a jövőt, gyermekeinket szolgáljuk.

Hoffmann Pál, a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Erdészetének igazgatója arról is beszélt: sok szó esik manapság arról, mennyire fontosak a fák például a klímavédelem és az élhető környezet megteremtése miatt. Éppen ezért az Agrártárca már harmadik éve meghirdeti ezt a programot, a résztvevők pedig „tudatosan, a jövőt tervezve építkeznek”.

A 30 platánt a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Erdészetének munkatársai ültették el Gyenesdiáson

Fotós: Péter B. Árpád

A pályázat tavaszi körében három térségi település – Gyenesdiás mellett Szigliget és Kisgörbő – nyert, ősszel pedig még több résztvevővel folytatódik a program, tette hozzá az erdészet vezetője.