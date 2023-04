– Az elődök jó példájából mindig érdemes tanulni – fogalmazott a városvezető. – Így voltam ezzel én is az évértékelő kapcsán, hiszen a kezdeményezés nem az én ötletem volt, azt dr. Kustos Lajos tanácselnök indította el, minden esztendőben megjelentetve a Tanácsi Évkönyv című évértékelő kiadványt. 2015-től mi is beszámolunk a városlakóknak a közgyűlés által elvégzett munkáról, így történt ez most is, és fontosnak tartom, hogy ez ne szakadjon meg ezután sem, tehát a 2023-as évről is szeretnénk majd 2024-ben megjelentetni az évértékelő kiadványt.

A dr. Kustos Lajos tanácselnök által megjelentetett 1971-72-es Tanácsi Évkönyv borítója

Forrás: Balaicz Zoltán

A szükséges anyagi fedezetet a költségvetés biztosítja, tájékoztatott Balaicz Zoltán. A 2022-es évet bemutató, 2023 első negyedévében megjelent dokumentummal kapcsolatos források a 2022-es költségvetésben szerepeltek. A szöveg megfogalmazásában, a lektorálásban ezúttal is a polgármesteri kabinet munkatársai vettek részt, így az nem jelentett kiadást. A szerkesztést Lendvay Antal (Artonius Grafikai Stúdió) zalaegerszegi vállalkozó készítette, a nyomtatást az ugyancsak helyi Göcseji Nyomda, a postaládákba juttatást pedig az ezzel foglalkozó zalaegerszegi terjesztő, Kránitz Antal végezte.

Bár egy-egy beruházásról, fejlesztésről, rendezvényről hírt adnak a médiumok, de az események sodrásában sok minden elkerüli az emberek figyelmét, mutatott rá a polgármester.

Az 1982-es évértékelő kiadvány címlapja

Forrás: Balaicz Zoltán

– Ezért fontos – tette hozzá –, hogy elődeinkhez hasonlóan mi is beszámoljunk egy összegző, átfogó kiadványban az előző esztendő történéseiről, egyben gondolva az utókorra is, hiszen ahogy mi érdeklődve lapozzuk fel újra és újra a 70-es, 80-as években készült évértékelőket, úgy az utánunk jövő nemzedékek is így tesznek majd a mostani évértékelőkkel, hogy utánanézzenek, mi is történt néhány évtizeddel korábban. Reményeim szerint azt is látni fogják majd, hogy bár a képviselő-testület tagjai világnézetileg különböztek és mást gondoltak az országos politikai ügyekről is, de helyben mindig megadták egymásnak a tiszteletet és a város érdekében mindig össze tudtak fogni.

Kapcsolódó cikkünk: