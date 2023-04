A grémium meghallgatta a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló ismertetőt.

Napirendre került a Hévízi Termelői Piac működéséről készült anyag is, amely kapcsán a testület több tagja elismerően szólt a vásártér munkájáról, a városban és térségben betöltött kiemelkedő szerepéről.

Elfogadta a testület a 2022. évi adóigazgatási tevékenységről szóló előterjesztést is, azzal, hogy az adóellenőrzések a jövőben is folytatódnak, különös tekintettel az építményadóban tapasztalható elmaradásokra.

A testület Papp Gábor polgármesternek szavazott mandátumot a Hévíz-Balaton Airport felügyelő bizottságába. Benkő Attila, a reptér igazgatója jelezte: a légikikötő tervezett fejlesztése nagy lehetőségeket ad a jövőben a reptérnek a továbblépésre az utasszállítás területén.

A testület úgy döntött: a Brunszvik-óvoda a nyári leállás idejére a cserszegtomaji Pipacs ovival kössön megállapodást a hévízi gyermekek fogadására és ellátására. A kölcsönösség jegyében a szomszédos település fiataljai pedig a hévízi intézménybe érkezhetnek az ottani szünet alatt.

Jóváhagyták a szenátorok a Nagykanizsai Tankerületi Központnak az Illyés-iskola átszervezésére vonatkozó előterjesztését. E szerint az iskola alapellátási feladatai közé bekerül a beszédfogyatékos fiatalok fogadása is. Csepregi Mária intézményvezető rámutatott: sajnálatos módon a probléma egyre több gyermeket érint, ezzel a döntéssel azonban lehetőség nyílik arra, hogy megfelelő szakellátással segítsék az arra szoruló nebulókat.

Idén is csatlakozik az önkormányzat a szociális tűzifaprogramhoz, amelyhez az önerőt is megszavazta a testület, amely arról is döntött: Leader-pályázatot nyújt be a város az adventi és a szilveszteri programokra.