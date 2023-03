Mintegy 15 millió forintot nyert el erre a célra a helyi önkormányzat a Magyar falu programban még tavaly. Péntek Katalin polgármester elmondta, hogy Szilvágyon 2000 óta működik a falugondnoki szolgálat. A most újra cserélt kisbuszt már 9 éve használták folyamatosan, ideje volt újat vásárolni. A falubusszal oldják meg az ebédszállítást és olyan szükséges feladatok elvégzéséhez használják, mint a lakosoknak, főként az időseknek a gyógyszerbeszerzés, bevásárlás, de akár kisebb gépeket is házhoz tudnak ezzel vinni. Hozzá is szokott már a lakosság a segítséghez, igénylik a szolgáltatást. A faluautó a mai kor kívánalmainak megfelelő felszereltséggel bír és akadálymentesített.

A jelképes átadón jelen volt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos, aki kiemelte, hogy a Magyar falu programban az egyik legfontosabb támogatási lehetőség a kistelepülések számára a falugondoki autó vásárlása, mellyel meg tudják oldani a gyerekek szállítását a nevelési-oktatási intézményekbe, illetve az idősek ellátásához is szinte nélkülözhetetlen, hiszen az ételkiszállítás, gyógyszerbeszerzés mellett az orvoshoz is ezzel az járművel tudnak sok esetben eljutni.