Ennek részeként a hetedik-nyolcadikos diákokat, illetve szüleiket tájékoztatják a szakképzés kínálta lehetőségekről. Zalában évente három és félezer hetedik-nyolcadikos diák latolgatja a továbbtanulást, a döntéshez a kormányhivatali rendezvényeken is szolgáltak információkkal. Emellett három éve működik a palyavalasztas-zala.hu internetes oldaluk, ahol bemutatják a szakmákat, az iskolákat, az egyes városokban elérhető képzési lehetőségeket. Itt megszólalnak jelenlegi diákok és már végzettek, a szakmájukban sikert elért volt tanulók is. A honlapot felkeresőknek nyereményjátékot is kínáltak, a részvétel feltétele volt a pálya-, illetve iskolaválasztással kapcsolatos kérdéssor kitöltése.

A sorsolást követően szerdán délután a megyeházán adta át a jutalmakat dr. Sifter Rózsa főispán. A kormányhivatal vezetője köszöntőjében kiemelte, a pályaválasztás életre szóló döntés. Zala pedig számít a fiatalokra, akiknek boldogulásához az elmúlt években létrejött munkahelyek sokasága nyújt biztos alapot.

A sorsoláson okostelefont nyert Koltai Linda (Tófej, Kincskereső Általános Iskola) és Kása Marcell (Zalaegerszeg, Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola), tablettel gazdagodott Molnár Richárd (Hévíz, Illyés Gyula Általános Iskola) és Alapfokú Művészeti Iskola), laptopot nyert Molnár Laura (Zalaegerszeg, Öveges József Általános Iskola), a fődíjat jelentő elektromos rollert pedig Szépe Flórián (Lenti, Vörösmarty Mihály Általános Iskola) vihette haza.

Mint érdeklődésünkre a hetedik osztályos Szép Flórián elárulta, a kereskedői pályával kacérkodik. Ezért a nyolcadik után a zalaegerszegi Báthory technikumban tervezi eltölteni középiskolás éveit, kereskedőnek tanulna, de még nem tudja, mely terület lenne szívének kedves. Döntésében nem befolyásolta a család, mert senki sem dolgozik ezen a területen. Annyi a szavaiból kitűnt, hogy az ilyesmivel foglalkozó internetes oldalakon meg szokott fordulni, és mint utalt rá, a bitcoinban rejlő lehetőségek már megmozgatták a fantáziáját. Ezzel azt is elárulta, a pénzügy világával szintén szívesen megismerkedne.