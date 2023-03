A részletekről Horváth Rudolfné, a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület zöldfelületi munkacsoportjának tagja számolt be érdeklődésünkre. Mint mondta, a civil szervezet az önkormányzati szakemberekkel egyeztetve határozta meg még 2021-ben a felmérendő példányokat; ezek a védettek, illetve a városkép szempontjából jelentős fák. A felmérés első etapja tavaly lezajlott, száz fa adatai kerültek be a digitális nyilvántartásba, mégpedig társadalmi munkában, diákok közreműködésével.

A Mindszenty-iskola tanulóival már többször dolgoztak, Illyés Zoltán biológiatanár segítségével helyezték fel a jelölőlapkákat. Emellett folyamatban van a Csány László technikummal a megállapodás, hogy a diákok is bekapcsolódjanak az önkéntes munkába.

Az egyedek minősítéséhez a hegykői Park-Erdő Stúdió Kft. három munkatársa nyújtott segítséget. Mindegyik példányra egy-egy fajelölő lapka került, ezt a megfelelő készülékkel leolvasva azonnal megismerhető a fa minden paramétere, elhelyezkedése, magyar és latin neve, fizikai mérete, valamint állapotának legfontosabb jellemzői. Az adatok alapján pedig jelezni is lehet az egyesületnél, önkormányzatnál, amennyiben esetleg rendellenességet tapasztal a szemlélő. A teljes adatbázist az egyesület az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, értékes információkkal segítve a döntéshozókat. Az adatbázis további bővítése és karbantartása is szükséges, ehhez az egyesület megfelelő szervezési és konkrét fafelmérési tapasztalattal rendelkezik, e téren is együttműködik az önkormányzattal, mondta Horváth Rudolfné.

Horváth Rudolfné megjelölt hársfát mutat a Zárda utcában

Fotós: Arany Gábor

A Városvédő Egyesület a felméréshez nyert 350 ezer forint pályázati támogatásból vásárolta meg az adatok rögzítéséhez használt TopoLynx nevű szoftvert. Ennek kapacitása ezer fa, és a már kataszterbe került százhoz a további 900 felmérését is elvégzi a Park-Erdő Studió Kft., de ennek egyedenkénti 6000 forintos költségét, munkadíját - összesen 5,4 millió forintot - elő kellene teremteni. Egy fa állapotának szakszerű, részletes felmérése, adatfelvételezése 10-30 percet vesz igénybe, és ennek vannak költségei. Az egyesület most a fakataszterezés folytatásra gyűjti a pénzt. Támogatást legegyszerűbben a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület internetes oldalán (https://zegvarvedo.hu/) lehet nyújtani.